Джакарта, , 14:34 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела видеоконференцию для обсуждения подготовки визита президента Джоко Видодо в Вашингтон (США). Об этом глава МИД написала в своем аккаунте в Twitter.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

Президент Индонезии на следующей неделе посетит Вашингтон для участия в специальном саммите АСЕАН — США.

Кроме того, Ретно Марсуди и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили насущные вопросы, включая ситуацию на Украине, в Мьянме и в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо из Джокьякарты вместе с семьей отправился на Бали.

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