В Индонезии обсудили подготовку визита президента Видодо в США
Джакарта, 6 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела видеоконференцию для обсуждения подготовки визита президента Джоко Видодо в Вашингтон (США). Об этом глава МИД написала в своем аккаунте в Twitter.
Victor pogadaev
Ретно Марсуди
Президент Индонезии на следующей неделе посетит Вашингтон для участия в специальном саммите АСЕАН — США.
Кроме того, Ретно Марсуди и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили насущные вопросы, включая ситуацию на Украине, в Мьянме и в Афганистане.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо из Джокьякарты вместе с семьей отправился на Бали.