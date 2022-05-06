Ассоциация Музыкальной Индустрии поддержала лицензирование контента
Москва, 6 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В организации считают, что мера поможет сохранить доступ к культурным благам и доходы российских дистрибьюторов.
Как стало известно, Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ), объединяющая Sony Music, Universal Music, Warner Music и другие компании, направила в Администрацию Президента РФ письмо с протестом против принудительного лицензирования зарубежной музыки. В НФМИ считают, что такие действия приведут к ответным мерам в отношении российской музыки за рубежом, изъятию российских сервисов из магазинов приложений и другим негативным последствиям.
Исполнительный директор Ассоциации Музыкальной Индустрии Дмитрий Коннов отметил, что позиция НФМИ вполне объяснима:
По словам эксперта, единственная альтернатива предлагаемому механизму — легализованное пиратство, которое поставит крест на развитии российской музыкальной индустрии и цивилизованном рынке контента, ведь «потребляется всегда прежде всего то, что бесплатно, «на халяву».
Дмитрий Коннов уверен, что правительство должно думать в первую очередь о простых российских пользователях, которым необходимо обеспечить доступ к культурному контенту, и об интересах отечественного музыкального бизнеса, а только потом о чаяниях американских мейджоров.
По словам эксперта, принудительные лицензии позволят продолжить развивать российские креативные индустрии и в то же время не откатиться к «пиратским нулевым».
АМИ учреждена в апреле лейблом «Первое музыкальное», продюсерским центром Velvet Music и творческим объединением gazgolder. Её генеральным директором на пять лет избран Валерий Дробыш — генеральный директор лейбла StartUp Music и фестиваля Fox Rock Fest. Организация будет заниматься правовой и консультационной поддержкой работников индустрии, а также выстраиванием партнерских отношений с ведущими национальными компаниями из других сегментов рынка для развития российского музыкального стриминга.