Москва, 6 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В организации считают, что мера поможет сохранить доступ к культурным благам и доходы российских дистрибьюторов.

Пресс-служба АМИ Дмитрий Коннов

Как стало известно, Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ), объединяющая Sony Music, Universal Music, Warner Music и другие компании, направила в Администрацию Президента РФ письмо с протестом против принудительного лицензирования зарубежной музыки. В НФМИ считают, что такие действия приведут к ответным мерам в отношении российской музыки за рубежом, изъятию российских сервисов из магазинов приложений и другим негативным последствиям.

Исполнительный директор Ассоциации Музыкальной Индустрии Дмитрий Коннов отметил, что позиция НФМИ вполне объяснима:

«Нет ничего удивительного в том, что организация американских музыкальных мейджоров выступает против принудительного лицензирования. Особо отмечу, что речь идет о возможности получения такой лицензии исключительно через суд. Пикантность момента — в том, что они делают это, сами отказавшись работать в нашей стране. Получается, для них принципиально важно лишить нас доступа к контенту и к культурным ценностям. Это никуда не годится».

По словам эксперта, единственная альтернатива предлагаемому механизму — легализованное пиратство, которое поставит крест на развитии российской музыкальной индустрии и цивилизованном рынке контента, ведь «потребляется всегда прежде всего то, что бесплатно, «на халяву».

Дмитрий Коннов уверен, что правительство должно думать в первую очередь о простых российских пользователях, которым необходимо обеспечить доступ к культурному контенту, и об интересах отечественного музыкального бизнеса, а только потом о чаяниях американских мейджоров.

«АМИ представляет исключительно российские музыкальные лейблы и издательства, — напомнил он. — И мы считаем, что предлагаемый концепт решения работоспособен и вполне соответствует уровню накала ситуации».

По словам эксперта, принудительные лицензии позволят продолжить развивать российские креативные индустрии и в то же время не откатиться к «пиратским нулевым».

«В конце концов, законодатель предлагает воспользоваться вполне легитимным правовым инструментом, уже зарекомендовавшим себя в патентном праве», — заключил он.

АМИ учреждена в апреле лейблом «Первое музыкальное», продюсерским центром Velvet Music и творческим объединением gazgolder. Её генеральным директором на пять лет избран Валерий Дробыш — генеральный директор лейбла StartUp Music и фестиваля Fox Rock Fest. Организация будет заниматься правовой и консультационной поддержкой работников индустрии, а также выстраиванием партнерских отношений с ведущими национальными компаниями из других сегментов рынка для развития российского музыкального стриминга.