Ярославль, 6 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Ярославле в ДК «Нефтяник» 5 мая состоялся праздничный концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Карпов

Организатором концерта для ветеранов ярославского нефтеперерабатывающего завода и жителей города традиционно выступает ПАО «Славнефть-ЯНОС». В этом году программу «Песни нашей Победы» представлял эстрадный оркестр имени Аркадия Шацкого из Рыбинска.

Оркестр имени Аркадия Шацкого

Музыканты исполняли хорошо знакомые и любимые многими композиции военных лет. С поздравлением перед началом концерта обратился генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

«Каждая российская семья хранит память о годах Великой Отечественной войны, каждая гордится своим героем-победителем, а история их подвигов передаётся из поколения в поколение. И наш завод с большим уважением и заботой относится к заводчанам-ветеранам. Их у нас 33 человека — это житель блокадного Ленинграда, узник фашистских концлагерей и 31 труженик тыла. Дорогие наши ветераны! От всего сердца поздравляю вас с Великим Праздником Победы! Желаю крепкого здоровья, заботы родных и близких людей, бодрости духа, долгих лет жизни и мирного неба над головой!» — сказал Николай Карпов.

Гости поддержали обращение руководителя завода аплодисментами, а затем начался концерт. Со сцены звучали хорошо известные ветеранам песни, многие подпевали артистам в полный голос.

Зрители

Заводские мероприятия, посвященные Дню Победы, не заканчиваются.

«8 мая мы поедем на Леонтьевское кладбище, будем там возлагать цветы к могилам павших в сражениях за Родину и нашим заводчанам-ветеранам. Потом посетим городские мемориалы и обязательно поклонимся Вечному огню. Этот маршрут — ежегодная дань памяти участникам Великой Отечественной войны и добрая традиция нашего предприятия», — рассказала председатель Совета ветеранов ярославского НПЗ Татьяна Зайцева.

Пришедшие на концерт смогли ознакомиться с экспонатами выставки «Символы Победы», размещенной в фойе дворца культуры. Её автор Фёдор Колпаков собирал представленные на выставке предметы в течение 20 лет. Большую часть коллекции он собрал в Заполярье, в Воркуте, а когда переехал в Ярославль, привёз всё с собой. Собранные автором экспозиции мундиры, знаки различия и многое другое ярославцы видят впервые.

«Всё так удачно сложилось. Горжусь, что я смог показать коллекцию ярославцам именно в преддверие Дня Великой Победы», — рассказал автор выставки.