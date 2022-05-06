«Славнефть-ЯНОС» поздравил ветеранов праздничным концертом
Ярославль, 6 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Ярославле в ДК «Нефтяник» 5 мая состоялся праздничный концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Организатором концерта для ветеранов ярославского нефтеперерабатывающего завода и жителей города традиционно выступает ПАО «Славнефть-ЯНОС». В этом году программу «Песни нашей Победы» представлял эстрадный оркестр имени Аркадия Шацкого из Рыбинска.
Музыканты исполняли хорошо знакомые и любимые многими композиции военных лет. С поздравлением перед началом концерта обратился генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.
Гости поддержали обращение руководителя завода аплодисментами, а затем начался концерт. Со сцены звучали хорошо известные ветеранам песни, многие подпевали артистам в полный голос.
Заводские мероприятия, посвященные Дню Победы, не заканчиваются.
Пришедшие на концерт смогли ознакомиться с экспонатами выставки «Символы Победы», размещенной в фойе дворца культуры. Её автор Фёдор Колпаков собирал представленные на выставке предметы в течение 20 лет. Большую часть коллекции он собрал в Заполярье, в Воркуте, а когда переехал в Ярославль, привёз всё с собой. Собранные автором экспозиции мундиры, знаки различия и многое другое ярославцы видят впервые.