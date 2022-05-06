Казань, 6 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В столице Татарии 37-летняя женщина перечислила злоумышленникам 1 млн рублей. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию, сообщает управление МВД России по городу Казани.

Телефонный мошенник

Днем 4 мая на мобильный телефон женщины позвонил мужчина, который представился специалистом финансового отдела одного из банков. Он уверял, что в личном кабинете горожанки произошла замена абонентского номера и уточнил, совершала ли женщина эту операцию. На отрицательный ответ мужчина предложил создать новую учетную запись, чтобы обезопасить хранящиеся на банковском счете деньги. Женщина засомневалась. Тогда мошенник выслал на ее телефон сообщение с номера банка. Заявительница поверила и перевела свои средства на незнакомый счет. После совершения единственного перевода женщине в банковском приложении пришло уведомление о превышении лимита операций. Она перезвонила на горячую линию банка, заблокировала свою карту и счет, а затем обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за сутки в полицию с заявлением о мошенничестве обратились три пенсионерки. В общей сложности аферисты завладели 3,7 млн рублей.

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