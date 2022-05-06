Пули-Хумри, Афганистан, 6 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Заместитель начальника отдела эксплуатации афганской энергетической компании «Брешна» в провинции Баглан был убит ночью 6 мая неизвестными боевиками. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Преступление было совершено в административном центре уезда Баглане-Маркази.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Баглан пока не прокомментировали инцидент.