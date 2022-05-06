Уфа, 6 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. 137 человек пострадали в Уфе от укусов клещей. Об этом 6 мая сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина на оперативном совещании в городской администрации.

Клещ

Данные она привела по состоянию на 6 мая. Так, в медучреждения города по поводу укусов клещей обратились 137 человек, в том числе 59 детей. При этом всего в Башкирии от укусов клещей пострадали 765 человек, в том числе 294 детей.

По словам Перминой, по итогам обследования клещей, инфицированность клещевым энцефалитом составляет 0,4%, клещевым боррелиозом — 14,7%, это выше средних многолетних значений.

Чиновник также сообщила, что в Уфе уже обработали от клещей порядка 90% парковых и лесных зон.