Донецк, , 14:30 — REGNUM Населенный пункт Зайцево Южное в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими боевиками из артиллерии. Об этом 6 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Зайцево Южного со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 13:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что риторика Польши изменилась в последнее время с недружественной на враждебную — это факт, как и то, что из Польши могут исходить угрозы для территориальной целостности Украины.