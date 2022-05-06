Курск, 6 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Курский завод «Светодиод» планирует расширяться и выпускать импортозамещающую продукцию. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Роберт Саакянц Продакшн Лампочка

С 2018 года на предприятии произведено и реализовано более 5 млн изделий — светодиодных энергосберегающих ламп для уличного освещения, предприятий АПК, ЖКХ, офисных зданий, торговых центров, спортивных объектов. Всего там производят более 200 наименований изделий. Производства достаточно, чтобы закрыть потребности региона. Светодиодные лампы поставляют также в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Мурманск.

90% комплектующих отечественного производства, лишь 10% завозится из дружественных стран Азии. В скором времени завод планирует полностью перейти на российские комплектующие. На предприятии работают около 30 человек. Планируется запустить новые участки и увеличить количество работников на 40%.