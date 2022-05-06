Ульяновск, , 14:28 — REGNUM Ульяновские спасатели предупредили об установлении сухой и жаркой погоды. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что с 9 по 12 мая по югу Ульяновской области ожидается высокая пожарная опасность четвёртого класса.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 — 9 мая ожидается сухая ясная погода с ночными заморозками.

Спасатели напоминают, что в условиях сухой и жаркой погоды возникает опасность природных пожаров, призывая жителей соблюдать правила пожарной безопасности на природе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 апреля в Ульяновской области действует особый противопожарный режим, все лесопожарные формирования находятся в состоянии повышенной готовности.

Читайте ранее в этом сюжете: Виновных в лесных пожарах в Ульяновской области установят правоохранители