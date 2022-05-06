Курган, 6 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 6 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 13 человек, выписаны по выздоровлению 182 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 30 заражённых коронавирусом курганцев. Это на двух человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 6 мая выявлено 103 985 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 835 человек, скончались 1424 пациентов (на двух человек больше, чем днём ранее).