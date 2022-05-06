Рязань, 6 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки в ковид-стационары направлены 25 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в федеральном оперативном штабе.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Выписаны после лечения 93 человека, не зарегистрировано ни одного летального исхода. Всего в Рязанской области коронавирус выявлен у 119 864 жителей. справились с заражением 115 330 человек.

Осложнения после ковида при стали причиной смерти 3 363 пациентов.