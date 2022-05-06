Лондон, 6 мая 2022, 14:27 — REGNUM Британская инди-рок-группа Wolf Alice анонсировала новый мини-альбом Blue Lullaby, который состоит из переработанных версий песен из их альбома 2021 года Blue Weekend. Об этом коллектива рассказал в своих социальных сетях 5 мая.

Кадр из клипа группы Wolf Alice
Кадр из клипа группы Wolf Alice
YouTube

Wolf Alice также поделились первой переработкой на песню The Last Man On Earth, которая является первой из четырех песен, которые войдут в релиз.

«Blue Lullaby появился потому, что мы хотели разделить некоторые из наших более эмоциональных песен из Blue Weekend и посмотреть, смогут ли они стать чем-то другим», — рассказала о концепции мини-альбома вокалистка Элли Россел.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа Pond выпустила сингл к делюкс-изданию альбома «9»