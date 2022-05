Лондон, , 14:27 — REGNUM Британская инди-рок-группа Wolf Alice анонсировала новый мини-альбом Blue Lullaby, который состоит из переработанных версий песен из их альбома 2021 года Blue Weekend. Об этом коллектива рассказал в своих социальных сетях 5 мая.

Кадр из клипа группы Wolf Alice YouTube

Wolf Alice также поделились первой переработкой на песню The Last Man On Earth, которая является первой из четырех песен, которые войдут в релиз.

«Blue Lullaby появился потому, что мы хотели разделить некоторые из наших более эмоциональных песен из Blue Weekend и посмотреть, смогут ли они стать чем-то другим», — рассказала о концепции мини-альбома вокалистка Элли Россел.

