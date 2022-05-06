Москва, 6 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Вложение средств в недвижимость сопряжена с меньшими рисками, чем инвестиции в ценные бумаги или покупка валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, замруководителя Федерального центра медиации Владимир Кузнецов.

Обзор недвижимости

«Недвижимость представляет собой такой актив, который максимально защищает вложения собственника от инфляции — квартиру всегда можно выгодно перепродать или сдать в аренду.

Именно этим обусловлен высокий спрос на недвижимость, который отмечают застройщики, несмотря на то, что западные санкции создают кризисное положение — граждане РФ ищут способы сохранить свои сбережения и приобретают квартиры.

Как следует из результатов опросов, многие граждане рассматривают приобретение квартир как способ сбережения средств, а те из респондентов, кто не располагает средствами на покупку недвижимости, приобрели бы недвижимость при наличии средств.

Вместе с тем, помимо высокой стоимости, инвестиции в недвижимость обладают и другими недостатками, среди которых долгий срок окупаемости и сравнительно небольшая доходность, риск замедления роста стоимости актива, риск порчи имущества, если сдавать его в аренду.

Важно понимать, что, несмотря на то, что обычно покупку жилья рассматривают как безопасное и понятное вложение средств на долгий срок с возможностью заработать, на деле оказывается, что такая инвестиция — довольно хлопотное дело. При вложении средств в недвижимость нужно взвешивать свои возможности, взвесить все плюсы и минусы.

Как сообщало ИА REGNUM, в России потенциальный спрос на жилую недвижимость остается высоким, заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

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