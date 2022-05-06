Ереван, , 14:23 — REGNUM Регулярная паромная переправа между российским портом Кавказ и грузинским Поти должна начать работать с 15 июня. Об этом на заседании правительства Армении сообщил министр экономики Ваан Керобян.

Глава ведомства отметил, что паром пока работает по мере заполнения, но будет ходить по графику, независимо от загрузки. Регулярные рейсы должны сделать этот маршрут привлекательным для бизнеса.

Керобян сообщил, что первое время армянское правительство будет субсидировать работу парома, чтобы покрывать убытки при недостаточной нагрузке. Впоследствии предполагается, что популярность этого маршрута вырастет.

Стоит отметить, что паром между портами Кавказ и Поти позволяет обойти значительную часть сухопутного маршрута по грузинской территории при грузовых перевозках между Россией и Арменией. Дорога в Грузии проходит через горы, и в зимнее время её часто перекрывают из-за непогоды.