Москва, , 14:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин не менял своего решения по металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе, где блокированы украинские нацисты. Об этом 6 мая рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

«Мне неизвестно ни о каких изменениях, по деталям, конечно, нужно обращаться в Минобороны», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будут ли какие-либо изменения 6 мая по «Азовстали» или будет продолжен режим предоставления гуманитарных коридоров.

Также Песков отрицательно ответил на вопрос о том, не менял ли верховный главнокомандующий ВС РФ своего решения об отмене штурма территории завода в Мариуполе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что информация об организаторах провокационной постановки в городе Буча под Киевом будет обнародована своевременно.