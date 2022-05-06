Дохук, Ирак, 6 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Службы безопасности Ирака в городе Эрбиль сообщили в пятницу, 7 мая, что гражданин Дании погиб, а его коллега получил ранения при подрыве на мине. Об этом 6 мая сообщает Al-Sumariya со ссылкой на заявление служб безопасности.

Скриншот страницы tvc.ru Взрыв

По последним данным, инцидент произошёл, когда пострадавшие въехали в один из районов, где действуют партизанские отряды Рабочей партии Курдистана.

Сотрудник министерства внутренних дел Иракского Курдистана сообщил журналистам, что двое датских любителей велоспорта, официально въехавших в страну по туристической визе, подорвались на самодельной мине, когда въезжали в деревню Барух к северу от города Дахук.

Напомним, что ранее в этом районе началась военная операция турецкой армии, направленная против курдских партизан Рабочей партии Курдистана.