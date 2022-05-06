Канберра, , 14:20 — REGNUM Австралийская психоделик-рок-группа Pond выпустила новый сингл Hang a Cross On Me в качестве превью делюкс-издания прошлогоднего альбома «9». Об этом 5 мая сообщил портал The Line Of Best Fit.

Группа Pond The Line Of Best Fit

Hang a Cross On Me — второй из четырех новых треков, которые войдут в делюкс-версию альбома «9».

Участники австралийского коллектива рассказали, что Hang A Cross On Me стал «бесконечно круче» благодаря участию в его создании Ковбоя Джона — музыканта, поэта, завсегдатая студии Poon’s Head.

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