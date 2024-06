Канберра, 6 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Австралийская психоделик-рок-группа Pond выпустила новый сингл Hang a Cross On Me в качестве превью делюкс-издания прошлогоднего альбома «9». Об этом 5 мая сообщил портал The Line Of Best Fit.

The Line Of Best Fit Группа Pond

Hang a Cross On Me — второй из четырех новых треков, которые войдут в делюкс-версию альбома «9».

Участники австралийского коллектива рассказали, что Hang A Cross On Me стал «бесконечно круче» благодаря участию в его создании Ковбоя Джона — музыканта, поэта, завсегдатая студии Poon’s Head.