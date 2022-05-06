Называевск, Омская область, 6 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Омской области проводится проверка по факту пожара в городе Называевске. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

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По данным ведомства, днём 6 мая в Называевске загорелся дом. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние здания. СК проводит доследственную проверку. Устанавливаются причины пожара.

Проверки в связи с пожарами в населённых пунктах Омской области проводит и прокуратура региона.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, на место происшествия в Называевск выехал исполняющий обязанности прокурора Омской области Андрей Хамошин.

Аналогичные надзорные мероприятия организованы в Советском округе Омска. Там загорелся ряд частных жилых домов на улице Новоалександровской.

«На контроле прокуратуры также находится вопрос соблюдения прав граждан, пострадавших в результате пожара в Саргатском и Тюкалинском районах Омской области», — подытожили в ведомстве.

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