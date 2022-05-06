Санкт-Петербург, 6 мая 2022, 15:06 — REGNUM Железнодорожный вагон с гуманитарным грузом для жителей ДНР и ЛНР, в составе 30 тонн муки и риса, отправился из Ленинградской области в рамках акция «Поезд помощи», сообщил 6 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко отправляет вагон для «Поезда помощи»
Александр Дрозденко отправляет вагон для «Поезда помощи»
lenobl.ru

Напомним, что всероссийская акция охватила более 60 регионов. Железнодорожный состав будет сформирован в Москве из брендированных вагонов от каждого субъекта РФ и затем уйдет в Ростовскую область. Для «Поезда помощи» жители Ленинградской области при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» собрали 30 тонн продуктов питания: 10 тонн муки и 20 тонн риса.

«Мы и до этого отправляли из Ленинградской области машины с гуманитарным грузом. А сегодня мы отправляем вагон с продовольствием», — отметил Александр Дрозденко уточнив, что это не последняя отправка гуманитарного груза от региона.

«Мы отправляем и медикаменты, и одежду, в основном, детские вещи. Сейчас готовим первые автопоезда, которые повезут коммунальное оборудование в ДНР и ЛНР. Работа продолжается», — добавил глава Ленобласти.

Отметим, что в Ленинградской области действуют 18 пунктов сбора в районных отделениях партии «Единая Россия», куда каждый день люди приносят посылки для жителей Донбасса. Ранее уже были отправлены более 100 тонн гуманитарного груза.

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