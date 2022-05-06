Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Железнодорожный вагон с гуманитарным грузом для жителей ДНР и ЛНР, в составе 30 тонн муки и риса, отправился из Ленинградской области в рамках акция «Поезд помощи», сообщил 6 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко отправляет вагон для «Поезда помощи» lenobl.ru

Напомним, что всероссийская акция охватила более 60 регионов. Железнодорожный состав будет сформирован в Москве из брендированных вагонов от каждого субъекта РФ и затем уйдет в Ростовскую область. Для «Поезда помощи» жители Ленинградской области при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» собрали 30 тонн продуктов питания: 10 тонн муки и 20 тонн риса.

«Мы и до этого отправляли из Ленинградской области машины с гуманитарным грузом. А сегодня мы отправляем вагон с продовольствием», — отметил Александр Дрозденко уточнив, что это не последняя отправка гуманитарного груза от региона.

«Мы отправляем и медикаменты, и одежду, в основном, детские вещи. Сейчас готовим первые автопоезда, которые повезут коммунальное оборудование в ДНР и ЛНР. Работа продолжается», — добавил глава Ленобласти.

Отметим, что в Ленинградской области действуют 18 пунктов сбора в районных отделениях партии «Единая Россия», куда каждый день люди приносят посылки для жителей Донбасса. Ранее уже были отправлены более 100 тонн гуманитарного груза.

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