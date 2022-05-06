Москва, , 14:18 — REGNUM Российские дипломаты продолжать защищать гражданку РФ Софию Сапегу, заявил 6 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал решение белорусского суда приговорить гражданку РФ Софию Сапегу к шести годам лишения в колонии общего режима.

«Она является гражданкой России, поэтому посредством наших дипломатов и по других каналам продолжим защищать ее законные интересы», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 мая в Белоруссии гродненский областной суд приговорил гражданку РФ Софью Сапегу к шести годам лишения свободы.

Ей предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии. Сапеге инкриминированы в том числе разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.