Песков: Россия продолжит защищать законные интересы Сапеги
Москва, 6 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Российские дипломаты продолжать защищать гражданку РФ Софию Сапегу, заявил 6 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Таким образом он прокомментировал решение белорусского суда приговорить гражданку РФ Софию Сапегу к шести годам лишения в колонии общего режима.
«Она является гражданкой России, поэтому посредством наших дипломатов и по других каналам продолжим защищать ее законные интересы», — добавил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 мая в Белоруссии гродненский областной суд приговорил гражданку РФ Софью Сапегу к шести годам лишения свободы.
Ей предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии. Сапеге инкриминированы в том числе разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.