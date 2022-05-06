Верхняя Пышма, Свердловская область, 6 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Генеральный директор УГМК Андрей Анатольевич Козицын поздравляет всех ветеранов, тружеников тыла и работников компании с Днём Победы. Это великий праздник для всех жителей нашей страны, чьи прадеды, деды, отцы сражались за Родину на передовой и в тылу, отметил руководитель.

Цитата из видео Media Генеральный директор УГМК Андрей Анатольевич Козицын поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днём Победы

«Наступает святой день для всех живущих в нашей стране — 9 Мая, день великой победы в Великой Отечественной войне. Хочу от всей души от себя лично, от всех работников нашей компании поздравить вас с этим праздником. Дай Бог вам здоровья, чтобы вы как можно дольше оставались с нами. Сложно описать словами то, что вы сделали для всех живущих сегодня. Благодаря вам мы можем жить, смотреть на голубое небо, радоваться детишкам. С наступающим Днем Победы!» — сказал Козицын.