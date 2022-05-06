Москва, 6 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Проведение внутренней проверки в отношении арбитра Алексея Матюнина начал Российский футбольный союз (РФС). Об этом 6 мая сообщили в службе коммуникаций РФС.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Проверка начата из-за ошибок арбитра, повлиявших на результат матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Крылья Советов».

«В связи с общим уровнем судейства матча «Химки» — «Крылья Советов» и допущенными в ключевых моментах встречи ошибками, РФС проводит внутреннюю проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина и его работы в сезоне-2021/22», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проверки Матюнин не будет получать назначения на матчи.

По информации «РБ-Спорт», Матюнин не сумел пройти проверку на полиграфе по итогам матча «Химки» — «Крылья Советов».

Напомним, матч прошёл 24 апреля на «Арене-Химки» и завершился со счетом 4:1 в пользу «Химок». Позднее экспертно-судейская комиссия РФС признала, что Матюнин неверно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов», а также ошибочно засчитал гол игрока «Химок» Резиуна Мирзова.