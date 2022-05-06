Москва, , 14:17 — REGNUM В первом квартале 2022 года российский мебельный рынок вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 79,6 млрд рублей, что стало рекордным показателем за последние 4 года. Наибольший рост цен — сразу на 22% — зафиксирован в марте 2022 года.

Объем производства мебели в натуральном выражении в России в первом квартале 2022 года вырос меньше и составил около 12,6 млн условных единиц продукции, что на 4% больше аналогичного показателя 2021 года, подсчитали в российской Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Наиболее успешным для отрасли стал февраль, когда производство выросло на 15% по сравнению с февралем 2021 года и составило 4,6 млн условных единиц продукции. В марте впервые было зафиксировано снижение объемов производства на 3%, до 4,3 млн условных единиц мебели.

Наибольший прирост в натуральном выражении показал сегмент кухонной мебели: объем ее производства в первом квартале 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 39%, до 1,9 млн условных единиц. На 15%, до 0,65 млн условных единиц, увеличился выпуск диванов, кушеток, раскладных кроватей и на 14%, до 0,06 млн условных единиц, — металлических кроватей. В числе лидеров падения сегмент офисной деревянной мебели, производство которой в первом квартале сократилось на 10%, до 1,27 млн условных единиц. Лидерами по росту производства в стоимостном выражении в первом квартале 2022 года стала мебель из пластмассовых материалов, прибавившая сразу 96% относительно аналогичного показателя 2021 года, металлическая мебель для офисов (+29%), деревянная мебель для офисов (+27%) и кухонная мебель (+26%).

«Первый квартал 2022 года, а точнее март, обнулил все наши предыдущие прогнозы того, как будет развиваться российский мебельный рынок в этом году. После успешного 2021 года мы радовались полному восстановлению после пандемийного провала и были уверены в дальнейшем стабильном росте. Сейчас об этом говорить не приходится: рынок до сих пор находится в турбулентном состоянии, и у мебельщиков есть два сценария его развития», — отмечает президент АМДПР Александр Шестаков .

Согласно стресс-сценарию, взрыв спроса, зафиксированный в марте–апреле, уже в мае сойдет на нет, а по итогам года мебельщики ожидают как минимум 50%-ное падение продаж из-за сокращения платежеспособного спроса населения, связанного с общим сокращением доходов и высокой инфляцией. По оптимистичному сценарию, к осени рынок стабилизируется на некоем приемлемом для всех — и производителей, и покупателей — уровне, и мебельные предприятия продолжат работу в привычном режиме. Поводом для оптимизма, по словам Александра Шестакова, является продолжающийся рост в строительном секторе (в 2022 году ко вводу запланировано большое количество нового жилья), а также грядущее изменение критериев стандартного жилья, в перечень которых будут включены обязательная чистовая отделка и минимальная меблировка кухонь, ванных комнат, прихожих.

«Мы очень надеемся, что такое решение все-таки будет принято. Без него мебельная отрасль России может не выжить в среднесрочной перспективе», — подчеркивает президент АМДПР.

Наибольший рост отпускных цен в первом квартале 2022 года продемонстрировал сегмент деревянной мебели для столовых и гостиных (+11,6%), в основном за счет увеличения данного показателя в категориях «столы обеденные деревянные для столовых и гостиных» (+17,5%) и «столы кухонные» (+9,1%). При этом цены производителей в сегментах — лидерах по росту объемов производства в натуральном выражении либо остались на уровне первого квартала 2021 года, либо незначительно сократились. Потребительские цены на мебель в первом квартале 2022 года выросли в среднем на 12,5%, что уже превысило аналогичный показатель за весь 2021 год. Как и в 2021 году, рост цен на мебель в январе–марте 2022 года оказался выше, чем инфляция за тот же период (9,95%).

«Такая ситуация обусловлена тем, что российские производители мебели зависят от импорта комплектующих. По многим показателям, таким как фурнитура, лаки и краски, мебельные ткани, пленки ПВХ, химические компоненты, эта зависимость достигает 90 или даже 100%. За последние месяцы эти товары сильно выросли в цене из-за падения курса рубля, в значительной степени усложнилась логистика, что тоже отрицательно сказалось на себестоимости производства конечной продукции. Пока у крупных российских мебельных предприятий есть запас сырья и материалов, что позволяет сдерживать рост потребительских цен. Однако рано или поздно он закончится, и цены снова пойдут вверх», — предупреждает Александр Шестаков.

По прогнозам АМДПР, в 2022 году мебель подорожает не менее чем на 30%, а также произойдет значительное расслоение структуры ценового предложения.

«Пока рынок уверенно движется к полярности: к концу года потребители будут выбирать между качественной и дорогой мебелью и некачественной, но дешевой, при этом в обоих сегментах обострится конкуренция за покупателей», — говорит президент АМДПР.

Прогнозируемый кратковременный провал в сегменте доступной и качественной мебели в ассоциации во многом связывают с уходом с российского рынка ее главного производителя и продавца — шведского ретейлера IKEA.

«Приостановка работы шведов дает российским производителям мебели массу возможностей по освоению новых рыночных ниш и диверсификации выпускаемой линейки продукции. Уверен, что отечественные предприятия с этой задачей справятся, но для этого нужно время: на разработку новых коллекций, поиск поставщиков комплектующих, внедрение новых технологий производства, а также выстраивание коммуникации с потребителем», — уверен Александр Шестаков.

Уже сегодня практически всю мебель, представленную в IKEA, можно найти на рынке, так как вся она производилась отечественными предприятиями. Просто сделать это сложнее, так как мы пока не починили сломанную шведами систему коммуникации с потребителем, объясняет он. Тем покупателям, которые не готовы ждать несколько лет и хотят найти доступную качественную мебель уже сегодня, президент АМДПР советует делать выбор в пользу известных компаний.