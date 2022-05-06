Пекин, , 14:28 — REGNUM Центральные госучреждения и госкорпорации в Китае должны заменить все иностранные компьютеры и операционные системы на отечественные в течение двух лет. Об этом сообщает 6 мая Bloomberg со ссылкой на источники.

Ли Кэцян (в центре) во время визита на Северо-Восток Китая Gov.cn

Издание отмечает, что Пекин искореняет ключевые зарубежные технологии в самых чувствительных областях, и этот приказ — одно из самых агрессивных усилий в этом направлении. По словам анонимных источников, заменен подлежат не менее 50 млн компьютеров только на уровне центрального правительства.

Распоряжение властей направлено на снижение зависимости от американских технологий, в том числе — из-за последствий от введения санкций против компании Huawei. Кроме того, в Пекине растёт обеспокоенность информационной безопасностью.

Ожидается, что позднее требование о замене распространят и на госучреждения в регионах КНР.

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