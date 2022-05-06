Донецк, 6 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 6 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 12 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали около 500 человек.