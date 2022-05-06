Владикавказ, 6 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В столице Северной Осетии утром 6 мая произошел крупный пожар. Загорелись ангары на рынке «Викалина». Имеется информация о нескольких пострадавших.

skeeze Пожар

Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену регионального управления МЧС в 09:52. На место пожара были направлены более 50 пожарных и 17 единиц техники. Пожару присвоен третий класс сложности. Огонь распространился на площади около 2 тыс. кв. м. Спустя почти два часа проинформировали, что возгорание локализовано на площади 4,5 тыс. кв. м.

«При пожаре пострадали мужчина и женщина. У пострадавшей женщины также поднялось давление, ее состояние стабильное. Второго мужчину осматривают медики», — пишет ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

По факту пожара проводится проверка прокуратуры. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе надзорного органа.