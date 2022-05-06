Москва, , 14:14 — REGNUM Резкое увеличение импорта российского газа странами Европы связано с несколькими факторами, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Добыча газа ПАО «Газпром»

«Во-первых, снижение контрактной цены трубопроводного газа, поставляемого Газпромом, которая реагирует на цены спотового рынка с определённым опозданием.

Напомним, что в апреле цена тысячи кубометров газа на газовой бирже в Нидерландах упала ниже $1000, а в начале мая, после того, как Газпром приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, она вновь начала расти, поднявшись в настоящее время выше $1100.

Во-вторых, в середине мая для европейских потребителей российского газа приближается дата оплаты за газ по новой схеме — в российских рублях через специальные счета в Газпромбанке.

Поскольку не все европейские страны готовы платить за газ по новой схеме, те, кто не желает эту систему оплаты принимать, пытаются, видимо, закупить на старых условиях как можно больше газа и закачать его в ПХГ на случай возможного ухудшения отношений с Газпромом.

В-третьих, на повышенный спрос европейских потребителей влияет ещё и фактор холодной весны — ведь ранее, когда весна была тёплой, в конце апреля-мае Европа достаточно резко сокращала импорт российского газа до осени. Неудивительно, что чиновники Брюсселя уже заявляют, что отказ Европы от импорта российского газа в ближайшие годы невозможен.

Резкий спрос на поставки трубопроводного газа из России также говорит о том, что в случае острой необходимости в увеличении поставок газа в Европу «конкурирующие» с трубопроводным газом поставщики СПГ просто окажутся не готовы обеспечить поставки в Европу так быстро, как это делают поставщики трубопроводного газа, и прежде всего, Газпром.

А возобновляемые источники энергии ещё год назад доказали свою несостоятельность быть надёжной альтернативой трубопроводному газа. С начала текущей недели котировки акций Газпрома подросли на 1,9% на фоне роста индекса Московской Биржи за этот же период только на 1,3%», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе резко увеличили закупки природного газа из России, заявил заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

Читайте также: ИЭФ: страны Европы резко увеличили импорт российского газа