Москва, , 14:14 — REGNUM Информация об организаторах провокационной постановки в городе Буча под Киевом будет обнародована своевременно. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 6 мая журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подтвердил, что тему Бучи обсуждали президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Песков не стал говорить, какая страна стоит за инцидентом, и заверил, что «информация своевременно появится».

«Хорошо известно и достаточно детально и аргументировано показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированой инсценировкой», — подчеркнул Песков.

Белорусский лидер в интервью агентству Associated Press ранее заявил, что информационные вбросы в Буче готовили в основном «англичане». Они приезжали под Киев из Львова.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны украинских властей в расправах над мирными жителями в Буче. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в Буче произошла «фейковая атака».

Читайте также: Аналитик из США обвинил киевских боевиков в убийстве жителей Бучи