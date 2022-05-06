Нью-Йорк, США, , 14:11 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали около 500 человек.

Антониу Гутерреш Un.org

«В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали около 500 человек с завода «Азовсталь» в Мариуполе и прилегающих территорий», — говорится в сообщении на странице Гутерреша в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, на мировые рынки необходимо вернуть удобрения и продовольственные товары из России, Белоруссии и Украины и сделать это нужно, несмотря на сложную экономическую и геополитическую обстановку в мире, заявил генсек ООН Антониу Гетерреш.