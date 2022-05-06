Москва, 6 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Бюджет России в апреле текущего года недополучил 133,1 млрд рублей прогнозируемых нефтегазовых доходов, сообщает Министерство финансов России.

Blick.ch Нефть

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема таких доходов по итогам апреля составило — 133,1 млрд рублей.

По данным министерства, в мае прогнозируется ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в размере +414 млрд рублей.