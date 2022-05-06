Тамбов, 6 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. По итогам переговоров руководителя Тамбовской области Максима Егорова с представителями федеральных структур возобновятся полёты из аэропорта Тамбова в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Регулярные авиарейсы между Москвой и Тамбовом временно отменили в феврале 2022 года. При этом спрос на данное направление оставался высоким. 30 апреля в ходе панельной дискуссии с представителями IT-компаний, в которой участвовал руководитель Тамбовской области Максим Егоров, предприниматели говорили о необходимости возобновления воздушного сообщения. По их мнению, это даст положительный импульс для развития бизнеса в регионе.

По итогам переговоров Максима Егорова с руководителями федеральных структур, отвечающих за авиаполёты и безопасность перелётов, будут возобновлены рейсы не только в Москву, но также в Санкт-Петербург и Екатеринбург. Авиасообщение возобновляется по данным направлениям 16 мая, продажа билетов уже открыта.

Напомним, что одно из первых решений Максима Егорова с приходом к руководству региона осенью 2021 года стало возобновление после двухлетнего перерыва авиасообщения между Тамбовом и Москвой. Уже в декабре 2021 года чествовали 500-тысячного пассажира, что стало свидетельством востребованности данного направления.

Региональные власти подчёркивают, что транспортная доступность является одной из важнейших составляющих инвестиционной привлекательности любой территории. Это особенно важно с учётом активного развития внутреннего туризма в Тамбовской области и установления нового инвестиционного стандарта.