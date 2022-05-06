Молдавия, , 14:09 — REGNUM Неизвестные вандалы в ночь на 6 мая в Кишинёве совершили на кладбище святого Лазаря массовое осквернение могил. Об этом «Комсомольской правде» сообщила директор Комбината ритуальных услуг Людмила Боцан.

Кладбище

Она рассказала, что вандалы сожгли 20 крестов с могил и 70 венков. По её мнению, нормальные люди такое бы не сделали.

«Это было сделано для проведения каких-то сатанистских ритуалов. Я просто уверена, что это какие-то сатанисты сделали для своих ритуалов!» — заявила Боцан.

Руководитель комбината отметила, что кладбище закрывают на ночь, но на его территорию можно попасть через лес. Охрана сразу вызвала полицию. Следователи ищут причастных к преступлению.

Боцан также сообщила, что раньше не было настолько масштабных случаев вандализма.