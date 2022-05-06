Бейрут, , 14:27 — REGNUM Выборы в парламент Ливана стартовали на участках в ряде арабских стран. Об этом 6 мая сообщает Lebanon 24.

Выборы Rama

По данным журналистов, граждане Ливана, проживающие в странах Ближнего Востока, 6 мая начали голосование на избирательных участках, распложенных на территории дипломатических миссий.

Так, это первый этап выборов в парламент Ливана. В голосовании участвуют ливанцы, проживающие в Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Сирии, Бахрейне, Иордании, Иране, Омане, Египте и Ираке.

Согласно национальной избирательной стратегии, участки для граждан, проживающих в странах Западной Европы, откроются 9 мая. На территории Ливана голосование должно начаться в воскресенье, 15 мая.

Напомним, в выборах участвуют 1044 кандидатов, которые претендуют на 128 мест в парламенте страны, разделённых между представителями христианских и мусульманских конфессий страны.