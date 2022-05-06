Чебоксары, , 14:06 — REGNUM Чувашские полицейские задержали шестерых подозреваемых в обмане пожилых граждан. Правоохранители полагают, что от лица предпринимателей они вели противозаконную деятельность под предлогом ремонта пластиковых стеклопакетов. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Разбитое окно Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальный представитель МВД Ирина Волк отмечает, что офисы злоумышленников располагались в Чебоксарах, Челябинске, Саратове и Казани, при этом «криминальная схема была одной и той же». По предварительным данным правоохранителей, злоумышленники использовали базу данных, которая оказалась в их распоряжении, обзванивая пенсионеров и предлагая бесплатное обслуживание пластиковых окон — чистку и смазку.

«В процессе этой работы прибывший мастер заявлял хозяину жилья, что стеклопакет якобы серьёзно повреждён и нуждается в дорогостоящем ремонте. В результате за замену незначительной детали люди отдавали аферистам десятки тысяч рублей», — сообщила Ирина Волк.

Четверо подозреваемых арестованы, ещё двоим установлен запрет определённых действий. Устанавливается количество эпизодов преступной деятельности, а также личности всех причастных к мошенничествам.

Чувашская полиция завела уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские полицейские пресекли деятельность нескольких групп мошенников, жертвами которых становились пенсионеры. Следствие полагает, что пострадавшие отдавали сбережения, желая помочь родственникам, якобы попавшим в автомобильную аварию.

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