Омск, , 14:06 — REGNUM В Омске дорожные службы приступили к устранению последствий урагана. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в мэрии города.

Последствия урагана устраняют в Омске Пресс-центр администрации города Омска

С дорог и тротуаров убирают упавшие ветки и поломанные деревья. Специалисты восстанавливают знаки дорожного движения, остановочные павильоны, оторванные конструкции и так далее.

С проезжей части убрали поломанное шквалистым ветром дерево, перегородившее дорогу.

Дорожно-коммунальные службы, службы электроснабжения работают в различных точках города. На 6 мая в мэрии запланирован оперштаб по устранению последствий урагана.

Омичей просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Добавим, по сообщениям местных СМИ, 6 мая Омск из-за сильного ветра накрыла сильнейшая пыльная буря.

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