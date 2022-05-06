Минск, 6 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Фальсификация истории и обеление преступлений нацизма и фашизма, которые на сегодняшний день имеются в ряде стран, являются неприемлемыми. Об этом 6 мая заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе возложения цветы к стеле «Минск — город-герой» в честь Дня Победы.

(сс) Nina Zambrano Díaz. Cancillería del Ecuador Владимир Макей

Как отметил Макей, празднование Дня победы в первую очередь игнорируются в тех государствах, которые в свое время решили войти в Евросоюз и теперь должны соблюдать такой «демократический» принцип европейской солидарности, при котором тебе доводят позицию, и ты ее обязан соблюдать.

Также глава МИД Белоруссии уточнил, что это, по его мнению, началось достаточно давно, когда фальсификация истории начиналась с вроде бы небольших моментов, которые были связаны с уничтожением памятников.

«Предпринимались попытки поставить на одну доску советского солдата и фашиста, приравнять зверства фашистов к освободительным действиям, которые проводила советская армия. В конечном итоге все это вылилось в попытки фальсификации истории и обеление преступлений нацизма и фашизма», — сказал он.

Помимо этого, Макей напомнил, что в ряде сопредельных с Белоруссией стран ЕС проводились марши ветеранов участников гитлеровских войск и подчеркнул, что для белорусской стороны это является абсолютно неприемлемым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Белоруссия будет адекватным образом реагировать на западные санкции.