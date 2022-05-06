Казань, , 14:06 — REGNUM В Татарии погода 7 — 8 мая будет формироваться под влиянием антициклона. Осадки не прогнозируются, температура воздуха повысится, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Весна вступает в свои права Андрей Репин © ИА REGNUM

В субботу, 7 мая, температура воздуха ночью составит 0…+4 ˚С, на юге и востоке республике возможны заморозки до —4 ˚С, днем столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов.

В воскресенье, 8 мая ночью ожидается около 6 градусов тепла, на юге и востоке РТ — около 0…—2 ˚С, днем потеплеет до +16…+21 ˚С.

В день Победы, 9 мая, на преобладающей территории республики осадки маловероятны. Из-за близости атмосферного фронта небольшой дождь возможен лишь на востоке Татарии. В ночные часы воздух прогреется до +2…+7 °С, днем ожидается около 20 градусов тепла.

ИА REGNUM ранее сообщало, 8 — 9 мая в Чувашии ожидается потепление до +15…+20 градусов.

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