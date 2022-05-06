Париж, 6 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В преддверии Дня Победы посол России во Франции Алексей Мешков вместе с главами дипломатических миссий стран СНГ почтил память погибших советских бойцов Великой Отечественной войны на французской земле, сообщает российское посольство в Париже.

France.mid.ru Алексей Мешков

Церемония возложения венков к обелиску «Цветы свободы» состоялась на военном кладбище в городе Нуайе-Сен-Мартен.

В церемонии приняли участие дипломаты из России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Туркмении, а также мэр города Нуайе-Сен-Мартен и представители русской общины во Франции.

В Нуайен-Сен-Мартен похоронено 4670 советских солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков заявил, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в Париже.