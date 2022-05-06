Москва, 6 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. С выходом специального налогового режима — самозанятости — за рамки эксперимента в 2020 году и распространением во всех регионах России, право зарегистрировать статус плательщика налога на профессиональный доход получили и подростки с 16 лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Василий Иванов ИА REGNUM За работой

«Для них это хорошая возможность монетизировать хобби или навыки, а также настоящая школа бизнеса, в которой можно узнать, что значит работать на себя, как продвигать свой бизнес, взаимодействовать с государством, декларировать доходы и платить налоги.

При этом самозанятость дает возможность учиться бизнесу без особых рисков — не нужно вести бухгалтерию, платить взносы в соцстрах и ПФР, налоговая ставка низкая, и платить ничего не надо, если не было заработка.

И в тоже время, несовершеннолетним самозанятым доступны те же меры поддержки предпринимательства — например гранты и консультации специалистов. Все это делает самозанятость идеальным инструментом для начинающих предпринимателей.

Однако, на общем фоне число несовершеннолетних самозанятых пока незначительно. По данным прошлого года зарегистрированных в статусе самозанятого людей в возрасте от 16 до 18 лет было около 16 тысяч.

Большинство из них (порядка 80%) не указали свой вид деятельности — сегодня это делать необязательно. Но среди тех, кто указал род деятельности чаще всего встречаются представители IT-сферы, дизайна, информационных, бытовых и ремонтно-строительных услуг.

Кроме того, многие несовершеннолетние самозанятые работают в сфере общепита, фото- и видеосъемок, торгуют продукцией собственного производства. Для них, как и для «возрастных» коллег доступны маркетплейсы, где можно реализовывать свой товар, а также платформы, агрегаторы, фриланс-биржи, которые обеспечивают молодых предпринимателей заказами.

При этом, многие платформы также гарантируют безопасность и легальность отношений между сторонами — типовые договоры, усиленные цифровые подписи, автоматическое выставление чека заказчику и гарантия оплаты труда.

Средний же возраст самозанятого в России сейчас — 35 лет. В Санкт-Петербурге, Чечне, Тюменской, Воронежской и Нижегородской областях этот показатель ниже — 33 года. При этом возраст самозанятым не помеха. Стать самозанятым могут и пенсионеры.

Свободное время позволяет заняться любым делом: кто-то вяжет вещи на продажу, кто-то делает мебель из дерева. А самозанятость позволяет получать доход легально. При этом, самозанятые пенсионеры в отличии от работающих не лишены надбавок и ежегодной индексации.

В будущем же число самозанятых с большой вероятностью будет прирастать за счет молодежи в возрасте 20-25 лет. Сейчас они активно занимают рынок труда, многие совмещают фриланс в статусе самозанятого и постоянную работу.

Да и в целом фриланс становится с каждым годом популярнее. Бизнес в свою очередь активно переходит на модель аренды кадров и активнее сотрудничает с самозанятыми — за последний год доля таких компаний выросла с 17% до 19%, по данным сервиса SuperJob, и будет расти дальше.

Так как такой подход к кадрам позволяет бизнесу быть более подвижным и гибким, подстраиваясь под быстро меняющиеся экономические реалии», — высказал свое мнение эксперт.

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