Сеул, 6 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Пятеро южнокорейских детей погибли в результате оползня в Бразилии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Согласно опубликованным данным, пятеро детей южнокорейской национальности погибли в результате оползня возле площадки по строительству очистных сооружений в северо-восточном штате Баия 29 апреля.

Известно, что МИД Южной Кореи обратился к бразильской полиции с просьбой провести тщательное расследование гибели детей.

«Вскрытие, проведенное местной полицией, показало, что причиной смерти стала асфиксия в результате оползня, однако потребуется около месяца, чтобы выяснить точную причину смерти», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.