Челябинск, 6 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Челябинской области одна из фирм уклонилась от уплаты налогов на сумму больше 29 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает областное управление СКР.

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Преступная деятельность велась в 2016–2018 годах. Некие должностные лица включили в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о вычетах по налогу на добавленную стоимость. Таким образом они и уклонились от уплаты налога.

Сейчас следователи устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления. Проводятся следственные действия.