6 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в ходе визита в украинскую столицу отказал председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи киевскому режиму.

Оксана Переможенко, , 15:25 — REGNUM Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в ходе визита в украинскую столицу отказал председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи киевскому режиму. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила журналистам пресс-секретарь правящей партии республики «Действие и солидарность» Адриана Влас.

Центр. ВСУ. Украина. Донбасс Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, страна не может размещать военную технику в других странах», — сказала она.

Уточняется, что Стефанчук просил Гросу передать Украине молдавские МиГ-29. Вместе с тем спикер молдавского парламента заявил, что Молдавия готова направить саперов для разминирования опасных территорий.

Новость обсудили пользователи социальных сетей. Многие участники обсуждения выразили недоверие молдавскому руководству, указав на то, что, возможно, Молдавия передаст Киеву самолеты по-тихому. Иные также отметили, что Молдавии может поступить указание из США и Кишинев, подчиняясь Штатам, передаст Киеву вооружение.

«Значит, Москва предупредила про красные линии», — отметил Repti q.

«Не верю!.. Официально «нет», а втихаря, темной ночью… как и топливо… И через год-другой их уже не будет. Кто ж будет проверять? Уж точно не простому народу эти данные раскроют… Учитывая, что ЕС упорно предлагает военную помощь Молдавии», — написала «весна весенняя».

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу на встрече с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком © Официальный сайт парламента Молдавии

«Похоже, Молдавии сказали не лезть. Украину начинают делить. Польша уже заявила о том, что с Украиной они неделимый народ. Но что это значит? Часть Польша возьмёт себе», — добавила Ольга.

«А изжоги у Украины не будет? Столько понапихали им из Америки и ЕС…» — возмутился Vdn Mlt.

«Видно Кремль пальчиком погрозил кишиневским кастрюлям», — пишет Tatiana M.

«США скажет отдать, Санду сама полетит отдавать», — с сарказмом прокомментировал новость 4075.

«Неужели Майя [Санду] одумалась», — задумалась Майя Г.

«Пусть отправят им молдавских психологов», — пошутила Lyudmila B.

«Санду голову включила», — прокомментировал новость Stop Nacizm.

«Конечно, они в своём же уме. Чтобы потом эти МиГи обстреливали Приднестровье и началась у них война», — написала Ольга.

Президент Молдавии Майя Санду (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Официально заявили, а завтра Санду втихую отдаст их полякам, а те — Украине», — отреагировала Yasama.

«Украинцы, когда по средствам жить начнёте?» — с сарказмом поинтересовался Игорь Ф.

«Так, ещё не вечер! Сейчас из-за лужи рыкнут — и вуаля: у российских зенитчиков снова есть работа!» — не без сарказма написал Андрей А.

«Цинизм — наносят удары по ПМР — территории, которую Молдавия считает своей, и просят вооружения…» — недоумевает «Дядя Витя».

«Не хотят играть в эту игру?» — с сарказмом подытожил Vovan.

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