Ереван, , 14:00 — REGNUM Сотрудники полиции Еревана 6 мая задержали в ходе потасовки экс-начальника полиции Армении Валерия Осипяна. Об этом сообщает агентство News Armenia.

Валерий Осипян police.am

По данным журналистов, бывший глава ведомства находится с протестующими, которые перекрыли движение на автомобильном мосту «Победа». Акция неповиновения периодически сопровождается стычками протестующих с правоохранителями и задержаниями.

Активисты в течение недели перекрывают движение в столице. Они требуют от премьер-министра Никола Пашиняна, чтобы он ушёл в отставку. Его обвиняют в том, что не предотвратил войну с Азербайджаном и привёл к поражению армянской стороны. Также Пашиняна подозревают в планах сдать интересы Нагорного Карабаха в переговорах Баку.

Напомним, Осипян был соратником Пашиняна во время «бархатной революции» 2018 года. Став премьер-министром Армении, Пашинян назначил его начальником полиции республики. Уже в сентябре 2019 года Осипяна отправили в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ереване начались столкновения протестующих с полицией