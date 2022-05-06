Майкоп, , 14:00 — REGNUM В Адыгее завершено расследование уголовного дела об отравлении метиловым спиртом двоих человек. В продаже им «паленой» водки подозревают жительницу станицы Гиагинской. Ей предъявлено обвинение в хранении и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Алкоголь на дороге medicfoto.ru

Как установлено в ходе следствия, в ноябре 2021 года 53-летняя обвиняемая продала ряду граждан спиртосодержащую жидкость, изготовленную на основе метилового спирта. Употребив смертоносное зелье, двое подозреваемых с отравлением попали в больницу, где спустя несколько недель скончались от острого отравления метиловым спиртом.

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