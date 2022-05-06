Абакан, 6 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Крупный пожар пытаются потушить в Абаканском дачном массиве. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в ГУ МЧС России по Хакасии.

Пожар

Пожар произошёл в дачном массиве в районе горы Самохвал. По оперативным данным, площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 14:32 по местному времени. На момент приезда пожарных горело несколько дачных построек и заборы. Огонь очень быстро перекинулся по сухой траве на другие постройки и заборы. Сейчас горит около 30 различных строений.

Пострадала женщина 1944 года рождения. Её передали медработникам.

В тушении принимают участие 62 человека. Задействовано 17 единиц техники.

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