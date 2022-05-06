Уфа, 6 мая 2022, 13:59 — REGNUM Рабочий пострадал в результате несчастного случая на строительной площадке жилого дома в Уфе. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.
Сообщается, что инцидент произошёл 29 апреля в г. Уфе на объекте возведения жилого дома по улице Коммунистической с 51-летним работником строительной компании «Актау».
«С тяжёлыми травмами пострадавший госпитализирован в БСМП № 22 г. Уфы», — сообщает пресс-служба.
В настоящее время сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе спасли засыпанного грунтом рабочего.