Уфа, 6 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Рабочий пострадал в результате несчастного случая на строительной площадке жилого дома в Уфе. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

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Сообщается, что инцидент произошёл 29 апреля в г. Уфе на объекте возведения жилого дома по улице Коммунистической с 51-летним работником строительной компании «Актау».

«С тяжёлыми травмами пострадавший госпитализирован в БСМП № 22 г. Уфы», — сообщает пресс-служба.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе спасли засыпанного грунтом рабочего.